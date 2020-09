per Mail teilen

Als vor fünf Jahren viele Flüchtlinge in die Region Trier kamen – da wussten manche von ihnen gerade auf dem Land nicht, wie sie Fuß fassen sollen. Heiner Berg hat damals im Willkommenscafé in Morbach Currumshedad Budd aus Pakistan getroffen – und geholfen. Er ließ ihn mehrere Monate in seiner Gärtnerei arbeiten. Wir haben beide getroffen.