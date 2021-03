Die Polizei sucht Zeugen von Diebstählen und Sachbeschädigungen in der Region. In der Trierer Fußgängerzone haben Unbekannte Sonntagnacht die Alarmanlage eines Optikergeschäfts von der Fassade gerissen. Der Alarm ging los, die Täter flüchteten mit der Alarmanlage. In einer Kapelle an der B50 bei Binsfeld in der Eifel ist in der Nacht zum Sonntag der Opferstock aufgebrochen und eine unbekannte Menge Bargeld geklaut worden. Schon zwischen Donnerstag und Freitag hat in Horath im Hunsrück ein Unbekannter vermutlich einen Tieflader-Anhänger entwendet. An zwei Gewerbebetrieben in der Hahnstraße in Prüm haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag die Türschlösser mit Sekundenkleber zugeklebt und einen Schaden im hohen dreistelligen Bereich verursacht.