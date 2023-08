per Mail teilen

Noch weiß die Polizei nicht, ob die Einbrüche zusammenhängen. Fest steht, dass Diebe zwischen Mittwoch und Donnerstag in Trier und Umgebung in Arztpraxen und Firmen Beute machten.

In Gusterath brachen Unbekannte laut Polizei Trier die Eingangstüre zu einer Arztpraxis auf. Die Täter entkamen mit Bargeld. Auch in Pluwig drangen Diebe in eine Praxis ein und durchwühlten die Räume. Sie nahmen Elektronikgeräte und Bargeld mit.

In Franzenheim brachen Unbekannte das Fenster eines Kfz-Betriebes auf. Wie die Polizei weiter mitteilte, ließen sie dort Bargeld mitgehen.

Einbrecher zogen in einigen Fällen ohne Beute ab

Wenige Kilometer entfernt im Trierer Stadtteil Irsch wurden laut Polizei ebenfalls Einbrüche gemeldet. Aus einer Arztpraxis wurde Bargeld gestohlen. Außerdem versuchten Einbrecher vergeblich in ein Atelier einzusteigen. Sie schafften es jedoch nicht, die Eingangstüre zu öffnen.

Im Norden der Stadt Trier schlug ein unbekannter Täter nach Angaben der Polizei das Fenster eines Schnellrestaurants ein und gelangte so ins Gebäude. Gestohlen wurde dort nichts. Laut Polizei gibt es für diese Tat eine Täterbeschreibung. Der Unbekannte trug demnach einen blauen Kapuzenpullover, eine beigefarbene Hose sowie dunkle Schuhe mit orangen Schnürsenkeln.

Kripo sucht Zeugen der Einbrüche in Arztpraxen und Firmen

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt und untersucht auch, ob die Taten zusammenhängen. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0651-9779-2290 bei der Kripo melden. Für Menschen, die sich informieren möchten, gibt es außerdem Beratungsangebote der Polizei, um sich besser vor Einbrüchen zu schützen.