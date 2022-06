Unbekannte sind am Wochenende in Bitburg in mehrere Industriebetriebe eingebrochen. Wie die Polizei heute mitteilte, stahlen Diebe in der Nacht zum Freitag Elektrowerkzeuge und Elektromaschinen sowie Kupferkabel aus einem Industriebetrieb. Vermutlich in der Nacht zum Montag seien aus einem anderen dann Kupferkabel entwendet worden – und vom Hinterhof eines Autohauses außerdem vier Räder. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag und sucht Zeugen.