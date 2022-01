In Zell an der Mosel hat es in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche gegeben. Die unbekannten Täter drangen laut Polizei in zwei Häuser im Stadtteil Barl ein. Sie schlugen jeweils eine Terrassen- oder Fensterscheibe ein und gelangten so in die Häuser. In einem Fall stahlen die Täter Geld, Uhren und Schmuck. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Zell melden.