In Zeltingen-Rachtig haben Anwohner am Mittwochabend einen Einbruchsversuch in ein Wohnhaus verhindert. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie gegen 17 Uhr 40 auf zwei Männer aufmerksam, die gerade versuchten, in das Haus einzubrechen. Die Männer flüchteten zu Fuß und wurden von zwei weiteren Zeugen gesehen. Die Einbrecher trugen noch Werkzeug bei sich. Die Männer fuhren mit einem Auto über die Zeltinger Brücke Richtung Wehlen. Ein entgegenkommendes Auto musste stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der Fahrer dieses Autos wird als Zeuge gesucht.