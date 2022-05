Abgebrühte Einbrecher steigen in sechs Häuser ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in sechs Wohngebäude im Landkreis Trier-Saarburg eingebrochen. Dabei gingen die Täter reichlich abgebrüht vor: Nach Polizeiangaben scherten sich die Täter nicht darum, ob die Anwohner zuhause waren oder nicht. So seien die Täter bei den Einbrüchen teilweise in die Flucht geschlagen worden und in einem weißen Pickup davon gefahren. Dennoch hätten die Einbrecher unter anderem ein vor einem Haus abgestelltes Quad entwendet. Der Gesamtschaden bewege sich im unteren, fünfstelligen Bereich.