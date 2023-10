Einbruchserie hält Polizei in Daun in Atem

Sie brechen Türen auf, schlagen Fenster ein und stehlen Bargeld: In Daun halten Einbrecher seit Wochen die Polizei in Atem. Inzwischen haben die Täter schon 20 Mal zugeschlagen.

Was haben eine Autowerkstatt, ein Gymnasium, eine Arztpraxis, ein Opferstock und ein Sanitätshaus gemeinsam? Nicht viel - außer, dass in all diesen Gebäuden Bargeld vorhanden ist. Und darauf scheinen es Einbrecher in der Dauner Innenstadt seit einigen Wochen besonders abgesehen zu haben. Zuletzt in der Nacht auf Donnerstag, den 19. Oktober, wie die Polizei Daun mitteilte.

Erneut zwei Vorfälle in der Nacht auf Donnerstag

Demnach verschafften sich bisher unbekannte Täter zwischen 1:45 Uhr und 2:30 Uhr in der Nacht Zugang zu einem Baustoffhandel im Bereich des alten Bahnhofs in Daun. Sie sollen eine Tür aufgehebelt und Bargeld in einem mittleren dreistelligen Bereich gestohlen haben. Ein weiterer Einbruchsversuch in derselben Nacht gegen vier Uhr morgens in einer KfZ-Werkstatt blieb nach Polizeiangaben erfolglos.

Mehr als 6.000 Euro Beute in wenigen Wochen

"Wir hatten seit Mitte September 20 Vorfälle", erklärte Kriminalhauptkommissarin Heike Steinmann, Leiterin der Polizeiinspektion Daun. "Bei elf der Taten ist es den Einbrechern gelungen, ins Gebäude zu kommen und Bargeld zu entwenden. Bei neun weiteren ist es bei dem Versuch geblieben." Mehr als 6.000 Euro haben die Einbrecher inzwischen erbeutet, so Steinmann.

Polizei geht nicht von Bandenkriminalität aus, örtliche Täter am Werk

Zurzeit gehen die Ermittlerinnen und Ermittler von örtlichen Tätern aus. "Das Vorgehen ist nicht sehr professionell, die Auswahl der Gebäude ist nicht sonderlich zielgerichtet", meint Steinmann. "Man hat den Eindruck, die brechen in das Haus ein, das ihnen gerade vor die Nase kommt." Von organisierter Bandenkriminalität könne deshalb auch keine Rede sein. Auch einen Zusammenhang zur Herbstferienzeit schließt die Polizei aus, da die Einbrüche mehrere Wochen vorher begonnen hatten.

Verstärkte Streifen in der Dauner Innenstadt

Die endgültige Auswertung der Spuren von den Tatorten steht Polizeiangaben zufolge noch aus. Die Bilder einiger Überwachungskameras hatten bisher keinen Aufschluss über die Täter liefern können. Um weitere Taten zu verhindern, fährt die Polizei Daun nun verstärkt mit zusätzlichen Fahrzeugen Streife in der Dauner Innenstadt.

Licht und Kameras schrecken Einbrecher ab

Steinmann appelliert aber auch an Haus- und Ladenbesitzer: "Sorgen Sie dafür, dass ihr Gebäude hell erleuchtet wird, zum Beispiel durch das Auslösen eines Bewegungsmelders. Auch Kameras schrecken ab." Zuguterletzt sei es wichtig, dass alle ihre Augen offen halten, so Steinmann. "Mitbürgerinnen und Mitbürger sollen aufmerksam sein. Und wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken: Rufen Sie uns an!"