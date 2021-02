Durch die Zusammenarbeit von Ermittlern hat die Polizei eine Einbruchserie in der Großregion aufklären können. 31 der insgesamt 150 Einbrüche wurden in der Region Trier begangen, teilte die Polizei mit. Vier Männer wurden inzwischen vom Landgericht Saarbrücken zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, teilte die Polizei mit. Ein weiteres mutmaßliches Mitglied der Bande wurde bereits Ende Oktober in Bosnien festgenommen und inzwischen an die deutschen Behörden überstellt. Die Einbruchsserie hatte 2014 begonnen, die Täter verübten die Einbrüche in der Region Trier in Gemeinden entlang der Grenze zu Luxemburg und im Saarland.