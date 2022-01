per Mail teilen

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Morbacher Ortsteil Hoxel. Am Dienstagabend zwischen 18 Uhr 30 und 19 Uhr 15 brachen unbekannte Täter ein Fenster des Hauses auf und suchten im Haus nach Bargeld und Schmuck. Eine Zeugin hatte ungefähr zum Tatzeitpunkt in der Straße zwei Männer gesehen. Die Polizei sucht weitere Hinweise.