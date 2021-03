Unbekannte Einbrecher haben in einem Wohnhaus in Birkenfeld Schmuck gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag ein Fenster auf und kamen so in das Haus. Sie durchwühlten alle Schränke. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Bergstraße Birkenfeld etwas verdächtiges beobachtet haben.