Etiketten-Diebstahl auf Weingut Egon Müller-Scharzhof in Wiltingen

Unbekannte haben am Wochenende in das renommierte Weingut Egon Müller-Scharzhof in Wiltingen eingebrochen. Laut Winzer Egon Müller wurden dabei Etiketten von hochwertigem Wein gestohlen.