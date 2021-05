Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Vinothek in Trittenheim an der Mosel eingebrochen. Laut Polizei drangen die Täter über ein Fenster in das Gebäude ein. Sie beschädigten mehrere Möbel und stahlen außerdem mehrere Wein- und Sektflaschen. Die Tat passierte laut Polizei in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag. Die Vinothek befindet sich direkt an der L156. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Schweich melden.