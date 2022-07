Wegen eines versuchten Diebstahls von Kupfer ist es in der Nacht in Kenn zu einem Stromausfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brachen Unbekannte beim ehemaligen Realmarkt Kenn zwei Räume eines Stromversorgers auf. Drinnen manipulierten sie an Trafoschaltern, was den kurzzeitigen Stromausfall auslöste. Außerdem machten sie sich an einem Sicherungskasten in einem ehemaligen Kühlraum des Markts zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen.