Unbekannte haben einen Einbruch ins Pfarrhaus Idar-Oberstein verübt. Wie die Polizei mitteilte, sind die Einbrecher zwischen Dienstag und heute Mittwochvormittag in das derzeit unbewohnte Pfarrhaus in der Wasenstraße eingestiegen. An einem Fenster entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.