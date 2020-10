Die Polizei fahndet nach dem Einbruch in das Rheinische Landesmuseum in Trier Anfang Oktober in der SWR-Fernsehsendung "Vorsicht Verbrechen" nach den Tätern. Sie wird am 5. November um 21:00 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt.

Trotz intensiver Fahndung und der Veröffentlichung von Fotos und Videos der mutmaßlichen Täter seien die Einbrecher nicht ermittelt worden, so die Polizei. Zwar seien einige Hinweise eingegangen, der Entscheidende sei aber nicht dabei gewesen. In der SWR-Fernsehsendung beschreibt der erste Kriminalhauptkommissar Christian Soulier den bisherigen Stand der Ermittlungen. Täter wollten Goldschatz stehlen Laut Polizei waren die beiden Täter über ein Gerüst in das Landesmuseum eingebrochen. Sie wollten den Goldschatz im Münzkabinett stehlen, das scheiterte jedoch. Bei ihrer Flucht ließen die Täter Sporttaschen und Tatwerkzeuge zurück. Diese Beweisstücke werden in der Sendung gezeigt.