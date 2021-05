Ein unbekannter Mann ist am Dienstagvormittag in eine Wohnung in Bergweiler bei Wittlich eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelte der Täter eine Terrassen-Schiebetür auf und gelang so in die Wohnung. Er durchsuchte die Wohnung und stahl mehrere Spiegelreflexkameras und die dazugehörigen Objektive. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Wittlich melden. Telefon: 06571-9500-0.