Unbekannte sind in Monzelfeld im Hunsrück am Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten der oder die Täter dafür eine Terrassentüre auf. Die Bewohner waren abwesend. Angaben zur Höhe des Diebstahls machte die Polizei nicht. Sie sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.