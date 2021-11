Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in eine Autowerkstatt in Nohen im Kreis Birkenfeld eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen sie eine Geldkassette mit Bargeld. Außerdem schnitten sie an einem geparkten Auto den Katalysator ab und nahmen diesen mit. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Idar-Oberstein zu melden.