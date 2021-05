Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in die Integrierte Gesamtschule in Morbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter mehrere Zwischen- und Klassentüren auf und richteten dabei einen erheblichen Sachschaden an. Außerdem wurde ein Tresor aufgebrochen. Die Polizei geht von einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich aus. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Eine Zeugin hat laut Polizei gegen Mitternacht fünf bis sechs Männer beobachtet, die auf dem Schulparkplatz neben drei geparkten Autos standen. Die Männer werden als Zeugen gesucht und gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein sucht unterdessen weitere Zeugen.