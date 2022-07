Unbekannte Täter haben in der Nacht in ein Wohnhaus in Idar-Oberstein im Stadtteil Weierbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie eine Terrassentür auf. Die Hauseigentümer schliefen zur Tatzeit. Die Einbrecher hätten viele Räume durchsucht und hätten eine Geldkassette und Tankkarten erbeutet. Die Beute betrage mindestens 1000 Euro. Die Hausbewohner hätten den Einbruch erst am Vormittag bemerkt. Hinweise an die Polizei Idar-Oberstein.