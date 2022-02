per Mail teilen

Unbekannte Täter haben am Wochenende in die Grundschule Fischbach im kreis Birkenfeld eingebrochen. Wie die Kriminalpolizei Idar-Oberstein mitteilte, zertrümmerten sie Innen- und Außentüren. Außerdem hätten die Täter einen Bewegungsmelder von der Wand gerissen und vermutlich mitgenommen. Sonst sei nichts gestohlen worden. Der Schaden betrage aber mindestens 10.000 Euro. Hinweise an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein.