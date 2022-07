Unbekannte sind am Samstag in eine Gaststätte in Idar-Oberstein eingebrochen. Nach Polizeiangaben hatten sie ein Fenster eingeschlagen und waren so in das Lokal gelangt. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten und einen Zigarettenautomaten auf. Wie hoch die Beute ist, wurde nicht mitgeteilt. Der Sachschaden liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Eurobereich. Gesucht werden Zeugen.