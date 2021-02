Unbekannte Täter sind in der Nacht in einem Einkaufsmarkt in Hillesheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei gab es bereits vor zwei Wochen einen Einbruch in den Markt. Die Täter hatten es offenbar wiederholt auf Zigaretten abgesehen und konnten flüchten. Derzeit sei die Kriminalpolizei zur Spurensicherung vor Ort.