Unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Sonntag in ein Einfamilienhaus in Wallscheid in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter es auf Schmuck und Bargeld abgesehen haben. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht Zuhause. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben.