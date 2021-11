Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter sind am Samstagvormittag in ein Einfamilienhaus in Idar-Oberstein eingebrochen. Während der Hauseigentümer etwa eineinhalb Stunden nicht Zuhause war, warfen sie laut Polizei mit einem Stein ein Fenster ein und durchsuchten dann mehrere Räume. Neben Geschirr und Besteck hätten sie auch Bargeld mitgenommen. Der Wert des Diebesgutes liege im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Nachbarn hätten zur Tatzeit zwei junge Frauen in der Nähe des Hauses gesehen. Die Polizei bittet Menschen die Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden. Sie geht davon aus, dass die Täter möglicherweise mit einem Sprinter mit Dortmunder Kennzeichen unterwegs gewesen sein könnten.