In Zell-Barl an der Mittelmosel sind Unbekannte in der Nacht auf Freitag in ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie die Eingangstür des Geschäftes auf und öffneten anschließend den Geschäftstresor. Dabei erbeuteten sie einen vierstelligen Betrag an Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalinspektion Wittlich entgegen.