Nach einem Einbruch in einen Baucontainer in Veldenz an der Mosel mit 25.000 Euro Sachschaden sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge hatten Unbekannte den Container zwischen Freitagabend und Samstagmorgen aufgebrochen. Die Täter hätten mehrere hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Hinweise zu der Tat können an die Polizei in Bernkastel-Kues gerichtet werden.