Unbekannte Täter sind Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus in Heidenburg eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Über die Höhe des Schadens machte die Polizei noch keine Angaben. Sie geht anhand der Spuren am Tatort davon aus, dass es mehrere Täter waren.