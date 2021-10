Die Polizei Trier hat am frühen Freitagmorgen zwei Jugendliche in Gewahrsam genommen, die in ein Gartenhaus in Trier-Olewig eingebrochen haben sollen. Zuvor hatte eine Zeugin die Polizei alarmiert. Diese fand zwei 17- Jährige in der Kleingartenanlage und nahm sie mit auf die Inspektion. Ihre Eltern holten sie ab. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden.