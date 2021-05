In Oberhambach im Hunsrück ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sind Unbekannte am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr in das Haus eingestiegen. Die Einbrecher durchsuchten das ganze Haus und stahlen Geld – laut Polizei mehr als 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.