In Lösnich ist es am Montag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, nutzten die Einbrecher die kurze Abwesenheit der Bewohner zwischen 14 Uhr 30 und 19 Uhr. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf. Im Haus durchwühlten sie alle Räume. Sie erbeuteten nur eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.