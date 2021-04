per Mail teilen

Unbekannte Täter haben Montag in ein Einfamilienhaus in Föhren in der Verbandsgemeinde Schweich eingebrochen. Nach Polizeiangaben verschafften sie sich offenbar zwischen 12:30 und 19:30 Uhr durch ein Fenster Zutritt zum Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten verschiedene Schmuckstücke. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.