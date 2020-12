Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in das Spitzen-Weingut Egon Müller in Wiltingen an der Saar eingebrochen. Wie das Weingut auf Facebook mitteilte, sind dabei mehrere Etiketten einer 2018er Trockenbeerenauslese gestohlen worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass bereits gefälschte Flaschen zum Verkauf angeboten worden seien, sei sehr hoch, so das Weingut. Für eine Trockenbeerenauslese werden bei Auktionen bis zu fünfstellige Summen pro Flasche erzielt.