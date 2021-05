Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Autohaus in Leiwen an der Mosel am Wochenende. Unbekannte haben versucht, in dem Autohaus in der Ausoniusstraße den Tresor zu stehlen. Als sie dabei waren, die Rückwand des Tresors mit einem Gerät aufzubrechen, wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einbrecher flüchteten daraufhin. Die Polizei geht davon aus, dass sie mit einem Kleintransporter oder Kombi unterwegs waren. Die Ermittler suchen Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwas Verdächtiges aufgefallen ist.