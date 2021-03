Die Polizei fahndet Unbekannten, die am Donnerstagmorgen einen Einbruch in einem Autohaus in Kirschweiler im Hunsrück verübt haben. Die Einbrecher hebelten gegen 4 Uhr eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes auf. Sie durchwühlten Schubladen und Schränke. Nach bisherigem Ermittlungsstand erbeuteten sie nur einen geringen Geldbetrag. Die Täter wurden während des Einbruchs gestört und flüchteten in Richtung des Wohngebietes „Auf der Lüh“. Der angerichtete Sachschaden in dem Autohaus wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.