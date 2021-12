per Mail teilen

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in Zell an der Mosel haben Unbekannte Täter Beute im Wert von etwa 50.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Hausbesitzer während der Tat lediglich 20 Minuten nicht Zuhause. Auf einer Überwachungskamera seien zwei Täter im Alter zwischen 25 und 30 Jahren gesichtet worden. Bei dem Diebesgut handelt es sich laut Polizei um etwa 10.000 Euro Bargeld und hochwertigen Goldschmuck.