Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Wochenendhütte im Neefer Bachtal in der Verbandsgemeinde Zell eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften kletterten die Täter über einen Zaun, schlugen an der Eingangstür der Hütte ein Fenster ein und verwüsteten das Inventar. Weil am Tatort Blutspuren gesichert werden konnten, geht die Polizei davon aus, dass sich ein Täter verletzt hat. Die Polizei schätzt den Schaden derzeit auf etwa 1.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht.