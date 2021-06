per Mail teilen

Bei der Leiche, die am Dienstag von der Feuerwehr geborgen wurde, handelt es sich laut Polizei um den 72-jährigen Bewohner des Hauses.

Ein vorbeifahrender Lkw-Fahrer hatte das Feuer in dem Haus in Kanzem bemerkt und am Dienstag gegen 7:20 Uhr gemeldet.

Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr nicht direkt ins Haus eindringen. Es sei starker Rauch aus dem Gebäude aufgestiegen. Die Feuerwehr konnte den Brand trotzdem schnell löschen.

Brandopfer war allein im Haus

In einem der Zimmer des Hauses fand die Feuerwehr eine Leiche. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den 72-jährigen Bewohner. Zum Zeitpunkt des Feuers habe sich der Mann alleine in dem Haus befunden.

Zigarette löste Brand aus

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, starb der Bewohner bereits vor dem Brand an einer Vorerkrankung. Das Feuer sei offensichtlich durch eine glimmende Zigarette im Schlafzimmer entstanden.