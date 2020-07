per Mail teilen

In der Region Trier ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektion nahezu unverändert. Nach Angaben der Kreisverwaltung Trier-Saarburg kam gestern ein neuer Fall hinzu. Insgesamt haben sich in der Region Trier nach Behördenangaben bislang 895 Menschen nachweislich mit Covid 19 infiziert. 93 Prozent gelten derzeit wieder als gesund. Aktuell sind 36 Menschen an einer Corona-Infektion erkrankt.