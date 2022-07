"Diesen Einsatz werden wie nie vergessen" - die Feuerwehr Pfalzel und die Flut

Vor einem Jahr haben sie bei der Flut Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Die Feuerwehrleute aus Trier-Pfalzel haben damals ihr Leben riskiert und würden es genau so wieder tun.

Es waren Tage im Juli vergangenen Jahres, die die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Trier-Pfalzel nicht vergessen werden. Bei der Jahrhundertflut am 14. Juli 2022 stiegen die Pegel der Flüsse in einem rasanten Tempo an.

Die Flut – Ein Jahr danach: SWR Programmschwerpunkt

Orte wurden überflutet. Im Bereich um Trier waren viele Regionen betroffen, auch der Trierer Stadtteil Ehrang. Thomas Knopp war damals mit im Einsatz. Er wohnt in Trier-Pfalzel - direkt an der Mosel. Viele Hochwassereinsätze hat er schon mitgemacht - privat und auch als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

"Hochwasser ist nix Unbekanntes. Aber das da war ein anderes Hochwasser."

Innerhalb von wenigen Stunden wurden auch Flüsse, wie zum Beispiel die Kyll, zu reißenden Strömen. Thomas Knopp hat mit seinen Kollegen, zusammen mit der Berufsfeuerwehr, in Ehrang an allen Ecken und Enden geholfen. Auch bei dem spektakulären Rettungseinsatz in der Kyllstraße, bei dem Menschen aus ihrem Haus auf das Dach des Unimogs der Freiwilligen Feuerwehr Pfalzel gerettet wurden, war er dabei.

Die Rettungsaktion war selbst für die Trierer Feuerwehrleute lebensgefährlich. Sie befürchteten zwischenzeitlich, dass ihr Fahrzeug von den Fluten mitgerissen werden könnte. Feuerwehr Trier Ernst Mettlach Bild in Detailansicht öffnen Das Wasser stand in der Kyllstraße in Ehrang gut einen Meter hoch. Die Feuerwehrleute blendeten die Gefahr aus und konzentrierten sich auf die Rettung der Menschen. Feuerwehr Trier Ernst Mettlach Bild in Detailansicht öffnen "Wir würden alles wieder genauso machen", sagt Feuerwehrmann Thomas Knopp rückblickend. Einfach weil man ein gutes Teams sei. Außerdem sei ihnen bewusst geworden, wie wichtig die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr ist. Feuerwehr Trier Ernst Mettlach Bild in Detailansicht öffnen Für viele Menschen in Ehrang kam das Wasser viel zu schnell. Sie schafften es nicht mehr alleine aus ihren Häusern und waren auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen. Feuerwehr Trier Ernst Mettlach Bild in Detailansicht öffnen Die Fotos der spektakulären Rettungsaktion gingen damals um die Welt. In den USA waren sie unter anderem auf den Titelseiten des Wall Street Journal und der Washington Post zu sehen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Flutfotos aus Trier-Ehrang auf Titelseiten internationaler Zeitungen

An den Einsatz in der Kyllstraße am 15. Juli 2021 erinnert sich Thomas Knopp noch genau. Menschen standen im ersten Stock ihres Hauses und riefen um Hilfe. Mit den Kollegen der Berufsfeuerwehr fuhr er in dem Unimog der Freiwilligen Feuerwehr dorthin. "Schon die Hinfahrt war nicht ganz einfach, weil wir durch die Strömung in der Kyllstraße mussten", sagt Thomas Knopp.

"Als mein Fahrer sagte: Oh, ich glaube, dass das Auto schwimmt. Da war es mir auch nicht einerlei."

Das Foto des Rettungseinsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Pfalzel, die die Menschen aus ihren Häusern rettete, ging um die Welt. Sogar die Zeitung The Wall Street Journal druckte das Foto ab. Heute hängt eine Kopie der Titelseite aus dem Wall Street Journal gerahmt im Feuerwehrhaus in Pfalzel. SWR

Während Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr täglich in Einsätzen sind, war dies für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Trier-Pfalzel schon etwas Anderes. "Aber es gab keine Überlegung. Der Einsatzleiter hat gesagt: rausholen. Wir sind ins Auto und die Kollegen aufs Dach. Ich glaube, da hat keiner überlegt, geht es gut", sagt Thomas Knopp. Helfen und Anpacken. Bei diesen vielen Einsätzen hat man funktioniert, sagt auch Timo Jaeger von der Freiwilligen Feuerwehr in Pfalzel.

Einsatz hat gezeigt, wie wichtig der Job bei der Freiwilligen Feuerwehr ist

Rückblickend auf die Ereignisse vor einem Jahr und auf den besonderen Rettungseinsatz in der Kyllstraße sagt Thomas Knopp, dass dabei zum Glück Niemandem etwas passiert ist. Menschen, die wegen des Hochwassers in Not waren, habe man retten können. Danach habe man zusammen gesessen und geredet, was hätte passieren können. Aber man sei zu dem Schluss gekommen, dass man ein gutes Fahrzeug und ein gutes Team hatte. Es sei nichts zurückgeblieben. Nur die Erfahrung, dass sie Alles, wenn es nochmal dazu käme, genauso machen würden.

Timo Jaeger sagt, dass ihm diese Einsätze rund um die Flut gezeigt hätten, wie wichtig die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr ist. Für ihn war es die klare Motivation, bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei zu bleiben. Weil man helfen konnte.