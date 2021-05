Mit sinkenden Inzidenzen steigt bei vielen Menschen die Hoffnung auf mehr Normalität. In manchen Regionen ist die Gastronomie bereits geöffnet. Die App von drei Studenten der Universität Trier bietet dabei Unterstützung.

Als Christopher Manske, René Herrmann und Lorenz Fischer im Januar ihr Start Up-Unternehmen "Unterpunkt9" gründeten, wollten sie eigentlich Videospiele programmieren. Doch dann kam die Pandemie. Christopher Manske jobbte in der Trierer Boulderhalle Blocschokolade, René Herrmann in der Kellerkneipe Cubiculum in der Innenstadt. Sie haben die Kontaktdatenerfassung von Beginn an miterlebt:

"Die Zettelwirtschaft war die Hölle."

Auf der Suche nach pragmatischen Lösungen kamen die drei Studenten auf QR-Codes und entwickelten einen ersten Prototyp der imnu-App. Testen durften sie das System an ihren Arbeitsplätzen. Aller Anfang ist schwer, erinnert sich Manske: "Aufbauen, gucken ob die Leute es verstehen. Wenn nicht: supporten, aufschreiben wo die Probleme liegen, was muss verbessert werden. Abends ins Büro, die ganze Nacht an Updates arbeiten und am nächsten Tag zurückgehen und schauen, ob die Leute es jetzt verstehen. Das ging wochenlang so."

Studieren? Nebensache!

Das war im August 2020. Die Möglichkeit für Schnelltests gab es noch nicht. Diese Entwicklung war der nächste Schritt auch für die App. Mittlerweile ist die Nachfrage so hoch, dass der volle Fokus der drei Jungunternehmer auf der imnu-App liegt. Doch wie funktioniert sie? "Man geht mit einem selbstgenerierten QR-Code, den man auf unserer Website erstellen kann, in eine Teststation. Dort können die Daten entschlüsselt werden und es wird ein Bon erstellt, der eine Kopie des QR-Codes ist. Diesen gibt man beim Testen mit ab und das Testergebnis wird darauf abgescannt und ist jetzt auch auf dem digital vorhandenen QR-Code des Testenden hinterlegt."

Gastronomie-Betriebe, Geschäfte und Läden können mit einem von "Unterpunkt9" programmiertem System den QR-Code abscannen und das Testergebnis prüfen. Etwa 20 Teststationen in Trier, Bernkastel und Umgebung benutzen das System, weitere folgen. In der Europahalle wird bereits mit der imnu-App gearbeitet. Darüber ist die Leiterin der Teststation Caroline Hoffmann sehr froh: "Wir können komplett papierlos arbeiten, müssen keine Stifte desinfizieren und nichts vordrucken. Wir arbeiten mittlerweile viel effizienter."

Rund 90 Gastronomie-Betriebe und andere Geschäfte in der Region sind ebenfalls mit der imnu-App ausgestattet. Das freut Christopher Manske: "Wir möchten die Mosel-Region bespielen. Quasi ein Code für die Stadt Trier. Deswegen nutzen auch Friseursalons oder Einzelhandelsbetriebe unsere App." Datenschutzrechtlich müssen sich Nutzer ebenfalls keine Sorgen machen. Manske betont, dass die Daten nicht zwischen den Betrieben ausgetauscht werden: „Das wollen wir auch gar nicht.“

Lösungen für alle

Viel wichtiger ist es dem Unternehmen Lösungen für die Region zu bieten. Apps zur Kontaktdatenerfassung gibt es deutschlandweit viele, nur wenige seien jedoch an die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen angepasst. So hat das Trio auch für Rentner, die ihr Smartphone nicht überall dabei haben, eine Möglichkeit geschaffen, das System zu nutzen: Blanco-Codes, also Visitenkarten mit einem QR-Code drauf, die man sich in die Hosentasche oder den Geldbeutel stecken kann.

"Sie müssen sich nicht der Lösung beugen, sondern die Lösung muss adaptiv sein."

So sehr Christopher Manske an der Arbeit und den Herausforderungen an der App hängt: auch er wünscht sich ein schnelles Ende der Pandemie. Das Start Up wird er aber dann nicht aufgeben: "Wir haben über weitere Problemstellungen geredet und haben auch schon Ideen, was wir danach entwickeln wollen. Wir möchten ein der Zukunft wieder zu den Videospielen zurückkehren. Das ist unser Traum. In der Zwischenzeit werden wir aber noch andere Digitalisierungsthemen angehen. Vielleicht ein Tischreservierungssystem oder eine digitale Weinkarte. Wer weiß?"

Bis dahin leistet die imnu-App Abhilfe im Kampf gegen das Virus und gibt Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität.