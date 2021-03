per Mail teilen

Der Eifelzoo in Lünebach im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat vom Land Rheinland-Pfalz etwa 22.000 Euro Corona-Futterhilfe erhalten. Nach Angaben des Umweltministeriums können damit bis zu 80 Prozent der Futterkosten, tierärztlichen Behandlungen und Medikamente bezahlt werden. Im Privat geführten Eifelzoo leben nach Angaben des Ministeriums etwa 400 Tiere auf rund 30 Hektar. Seit Beginn der Corona-Pandemie könnten Zoos, Tierheime und Tierparks eine sogenannte Corona-Futterhilfe für die Versorgung ihrer Tiere beantragen. Das Geld werde noch bis Ende Juni für die Zeiträume ausgezahlt, in dem die Einrichtungen Corona-bedingt schließen mussten oder müssen. Für die insgesamt 80 Tierheime und fast 30 Zoos, Tier- und Wildparks in Rheinland-Pfalz stünden dabei 1 Million Euro zur Verfügung. Etwa ein Viertel davon sei, bereits bewilligt worden.