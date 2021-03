per Mail teilen

Mit der Verlängerung des Shutdowns bleibt weiter ungewiss, wie es mit dem Tourismus weitergeht. Die Eifel Tourismus GmbH aber sieht sich vorbereitet auf Touristen im Sommer.

Die Tourismusbranche in der Eifel war im Coronajahr 2020 arg gebeutelt. 40 Prozent weniger Tages- und Übernachtungsgäste gab es nach Einschätzung der Eifel Tourismus GmbH, einem Zusammenschluss der touristischen Organisationen in der Region.

Bereits vergangenes Jahr hatte die Eifel Tourismus GmbH ihre Ausflugstouren überarbeitet und 70 neue Ziele für Wanderer und Radwanderer in den Angebotskatalog aufgenommen. SWR

Deshalb fordert Geschäftsführer Klaus Schäfer auch eine Perspektive für Restaurants, Hotels und andere touristische Betriebe – mit Augenmaß:

"Lieber ein bisschen später öffnen, dann aber dauerhaft für den Rest des Jahres. Als zu früh öffnen und dann muss man kurz darauf wieder schließen." Klaus Schäfer, Geschäftsführer Eifel Tourismus GmbH

Während die Betriebe an der Mosel sich wünschen bereits zu Ostern öffnen zu können, würden die meisten Betriebe in der Eifel nicht von einer Öffnung zu Ostern ausgehen. Sie sähen es aber als realistisch an, im Mai wieder Gäste empfangen zu können.

Alternativen zu Hotspots

Falls dann geöffnet wird, gibt es konkrete Pläne: Im Sommer sollen geführte Wandertouren in der Region zu weniger bekannten Orten angeboten werden. Damit soll verhindert werden, dass es – wie teilweise im vergangenen Jahr – einen großen Ansturm auf die ganz beliebten Ausflugsziele gibt.

Touristen sollen sich deshalb vor ihrem Wochenendtrip genau informieren können, welche Hotspots gerade geschlossen sind. Die würden auch teilweise gar nicht beworben.

"Keiner hat ja die Absicht, zwingend in irgendwelche Hotspots hineinzulaufen, um sich und seine Lieben zu gefährden." Klaus Schäfer, Geschäftsführer Eifel Tourismus GmbH

Auf den Internetseiten des Eifel Tourismus GmbH sollen gezielt Alternativen zu den beliebten Ausflugspunkten angeboten werden: Entlegene Wanderpfade, bisher unbekannte Orte und Geheimtipps. So will die Eifel Tourismus GmbH Besucherströme im Sommer entzerren.

An Touristen-Hotspots wie den Maaren soll es digitale Zählsysteme geben, um die Besucher zu lenken. © Eifel Tourismus GmbH, Dominik Ketz

Falls dann doch mal mehr Menschen zum Beispiel zum Dreimühlenwasserfall oder zu einem der Maare wollen, sollen schon im Vorfeld technische Lösungen helfen. Zum Beispiel indem Übernachtungsbuchungen automatisch eingeschränkt werden, sobald eine bestimmte Anzahl an Gästen erreicht wird.

An den Touristen-Hotspots vor Ort soll es außerdem digitale Zählsysteme geben. Die könnten messen, ob ein Parkplatz überfüllt ist.

"Über ein Ampelsystem vor Ort und im Internet kann der Gast schon bei der Anreise erkennen, wo die Ampeln auf Rot stehen, weil viele Gäste unterwegs sind", sagt Schäfer.