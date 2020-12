Die DB Netz AG hat nach Mitteilung des Vereins Eifelquerbahn kein Interesse an einer Reaktivierung der Strecke. Die zuständigen Teamleiter hätten dem Verein mitgeteilt, dass man am aktuell laufenden Verfahren zur Abgabe der Eifelquerbahninfrastruktur festhalte. Die DB Netz AG sehe in einem neuen Betreiber deutlich bessere Chancen für mehr Verkehre auf der Schiene. Zuletzt hatte der Zweckverband Schienen Personen Nahverkehr Nord eine neue Machbarkeitsstudie für die Eifelquerbahn in Auftrag gegeben, die zum Jahresende vorliegen soll.