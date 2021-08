per Mail teilen

Die Eifelquerbahn soll trotz der Hochwasserschäden am Schienennetz in der Eifel nicht übergangsweise reaktiviert werden. Das sagten Vertreter der Deutschen Bahn in Gerolstein.

Die Gleise der Eifelquerbahn und auch der Untergrund seien nicht mehr so tragfähig, wie es nach heutigen Maßstäben nötig wäre. Die durch das Hochwasser beschädigte Eifelstrecke zwischen Trier und Köln müsse hingegen nur an einzelnen Stellen im Untergrund ausgebessert werden. Außerdem müssten Gleise ausgetauscht werden. Das könne früher erledigt sein, als der komplette Neuaufbau der Eifelquerbahn dauern dürfte, so die Bahn-Vertreter. Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie, um die Strecke zwischen Gerolstein und Kaisersesch für den Personennahverkehr zu reaktivieren. Nach der Hochwasserkatastrophe war aber die Idee aufgekommen, die Strecke schon jetzt übergangsweise zu nutzen.