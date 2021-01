Der Eifelpark Gondorf ist seit Anfang November geschlossen und hat keine Einnahmen mehr. Wenn er bis Ende Mai nicht öffnen kann, könnte das das Aus bedeuten.

Wenn Tierpfleger Michael Januschkowsky im menschenleeren Eifelpark seine Runde macht, dann ist das für die Tiere das Highlight des Tages: Egal ob Greifvogel, der Hahn oder die Ziegen - alle scheinen sich darüber zu freuen, dass endlich jemand da ist. Das sei vor allem bei den Tieren auf dem sogenannten Bauernhof im Park der Fall. Denn sie sind daran gewöhnt, dass Menschen vorbei kommen und dass die Pfleger sie bürsten und Huf- und Klauenpflege machen. Fast 300 Tiere sind im Eifelpark zu versorgen und das unabhängig davon, ob Besucher da sind oder nicht.

Das ist sehr viel Arbeit. Die werden genauso krank, die wollen genauso fressen und die Hinterlassenschaften sind genauso da wie immer. Michael Januschkowsky, Tierpfleger im Eifelpark Gondorf

Eifelpark hält sich mit Millionenkrediten über Wasser

Die Tiergehege sauber zu halten, gehört zu den Hauptaufgaben des Tierpflegers Michael Januschkowsky. Und auch das Gelände will weiter gepflegt sein. Deshalb kann Nadine Löwenthal, Betreiberin des Eifelparks, nicht alle ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Sie hat keine Einnahmen mehr und muss trotzdem Tierpfleger und Gärtner weiter bezahlen. Sie hat bereits einen 2,5 Millionen Euro schweren Kredit aufgenommen und jetzt noch eine weitere Million bei der Bank angefragt. Auf die Corona-Hilfen vom Bund wartet sie vergeblich. Lediglich geringe Abschlagszahlungen hat sie erhalten - und das bei insgesamt drei Betrieben. Außer dem Eifelpark, der neben den Tieren auch Freizeitattraktionen bietet, hat Nadine Löwenthal mit ihrem Mann zusammen zwei weitere Betriebe in der Schaustellerbranche. Zum Beispiel betreiben sie auch einen Weihnachtsmarkt in Birmingham. Nur für einen Betrieb durfte sie die Hilfen beantragen.

Bis Mai kann der Park im Lockdown noch durchhalten

Im Jahr 2014 ist Nadine Löwenthal für den Eifelpark mit ihrer Familie extra von München in die Eifel gezogen. Seitdem hat die Familie 18 Millionen Euro in den Park investiert. Bis Ende Mai plant Nadine Löwenthal nun für den Eifelpark zahlungsfähig zu bleiben. Sie hofft, dass der Park bis dahin wieder öffnen kann. Wenn nicht, dann befürchtet sie, dass der Eifelpark womöglich endgültig schließen muss. Das wäre ein Schlag nicht nur für die Region, sondern auch für sie persönlich.