Er ist aus der Eifeler Kommunalpolitik kaum wegzudenken. Sie kennt sich in Sachen und Finanzen und Verwaltung aus: Andreas Kruppert und Julia Köster wollen ins Bitburger Landratsamt.

Nachdem der bisherige Landrat des Eifelkreises, Joachim Streit (Freie Wähler) im Frühjahr in den rheinland-pfälzischen Landtag eingezogen ist, endete seine Amtszeit vorzeitig. Daher müssen die Bürgerinnen und Bürger bereits dieses Jahr einen neuen Landrat wählen.

Am Tag der Bundestagswahl findet daher gleichzeitig die Wahl über die Nachfolge von Joachim Streit als Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm statt.

Drei Parteien unterstützen Kruppert

Andreas Kruppert (CDU) ist seit elf Jahren Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld in der Eifel. Kruppert ist 41 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er lebt in Sülm.

Gleich drei Parteien wollen Kruppert bei der Wahl unterstützen: Neben seiner eigenen Partei - der CDU - sind das die Grünen und die SPD. Im Kreistag ist er bereits Fraktionsvorsitzender seiner Partei.

Leidenschaft für Kölsche Musik

Seit Jahren ist Kruppert aber auch aus einem anderen Grund über die Grenzen der Region hinweg bekannt. Als Bandleader der Karnevelscombo "Dompiraten" kommt er vor allem zur Karnevalszeit viel rum. Klar, dass bei diesem Bandnamen vor allem kölsche Stimmungsmusik auf dem Programm steht. Die Band ist schon mit Größen der Szene wie "Brings" aufgetreten und wird regelmäßig auch bei Veranstaltungen im Kölner Raum gebucht.

Köster will als freie Kandidatin punkten

Krupperts Gegenkandidatin Julia Köster ist seit diesem Jahr Leiterin des Finanzamtes Bitburg. Zuvor war sie stellvertretende Leiterin der Finanzämter in Wittlich und Trier. Sie ist 49 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie lebt in Trier.

Julia Köster ist parteilos, wird aber von den Freien Wählern unterstützt. Die Kandidatur um das Landratsamt im Eifelkreis wäre ihre erste Station in der Kommunalpolitik. Sie hat in Trier Jura studiert, wurde im Anschluss in Mainz promoviert und hat drei Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet. Im Jahr 2001 ist sie in die rheinland-pfälzische Finanzverwaltung eingestiegen.

Musik in der Freizeit

Die Liebe zur Musik verbindet Julia Köster mit ihrem Gegenkandidaten. Sie engagiert sich ehrenamtlich im Bildungs- und Kulturbereich und singt in einem Chor. Außerdem spielt Julia Köster Klarinette.

Wahltermin parallel zur Bundestagswahl

Am kommenden Sonntag müssen sich die Bürger im Eifelkreis Bitburg-Prüm zwischen Julia Köster und Andreas Kruppert entscheiden. Die Wahl findet damit gleichzeitig zur Bundestagswahl statt.

Landratswahl auch im Kreis Trier-Saarburg

Auch im Landkreis Trier-Saarburg finden am Sonntag Landratswahlen statt. Mehr Informationen dazu gibt es hier.