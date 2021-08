Volle Busse haben in der ersten Schulwoche für Ärger bei Eltern und Schülern gesorgt. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm reagiert auf die Kritik und sucht jetzt Busfahrer für zusätzliche Schulbusse.

In einer Mitteilung des Kreises heißt es, das Land habe dem Kreis zum Schulbeginn angesichts der Corona-Pandemie zwar neun Busse zusätzlich zur Verfügung gestellt, damit die Schüler mehr Abstand halten können. Den Busunternehmern fehlten aber Fahrer.

"Zur Entlastung der Situation sucht die Kreisverwaltung daher dringend Busfahrer zur Vermittlung an die Verkehrsunternehmen", heißt es in der Mitteilung weiter. Interessierte Busfahrer könnten sich per E-Mail unter schuelerbefoerderung@bitburg-pruem.de an die Kreisverwaltung wenden.

Fotos in Sozialen Netzwerken

Viele Eltern und Schüler veröffentlichen Fotos von überfüllten Schulbussen in Sozialen Netzwerken im Internet. "Alle stehen aneinander gepresst", schreibt beispielsweise eine Mutter aus Orenhofen in der Eifel auf Facebook.

Land unterstützt Kommunen bei Schulbussen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat angekündigt, Landkreise und Kommunen künftig beim Einsatz von zusätzlichen Schulbussen zu unterstützen. So sollen überfüllte Schulbusse während der Corona-Pandemie verhindert werden. Staatskanzlei und Verkehrsministerium kündigten eine zentrale Bus-Börse an, damit die Busse dort eingesetzt werden, wo es nötig sei. Das Land werde bis zu 250 Busse mit bis zu 90 Prozent finanzieren.

Landrat Schartz warnt vor zu großen Erwartungen

Der Landrat des Kreises Trier-Saarburg, Günther Schartz (CDU), sagte, der Bus-Pool werde nicht alle Erwartungen von Eltern und Schülern erfüllen können. Es sei zwar richtig, dass die Landesregierung den Pool gründen wolle. Die Umsetzung im Detail sei aber schwierig, kritisiert Schartz, der auch Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Landkreistages ist.

Von den zugesagten 250 Bussen habe das Wirtschaftsministerium bis jetzt erst 170 besorgt, so Schartz. Es fehlten zudem Kriterien, wie die Busse über das Land verteilt werden. Zum Beispiel würden dem Kreis Trier-Saarburg bei seiner Einwohnerzahl nur acht oder neun Busse zugeteilt, was keine durchgreifende Entlastung bringe. Es werde weiter Stehplätze in den Bussen geben und die Abstandsvorgaben könnten auch weiterhin nicht eingehalten werden.