Der nächste Schritt zu einem Frauenhaus in der Eifel

Der Kreistag des Eifelkreises Bitburg-Prüm stimmt heute über ein Frauenhaus in der Eifel ab. Derzeit gibt es nur in Trier eine solche Einrichtung. Doch die ist ständig voll belegt.

Jeden Tag erleben Frauen in der Region Trier häusliche Gewalt. Wie groß das Problem ist, lässt sich allein an der Zahl der Notrufe ablesen, die beim Frauenhaus in Trier eingehen. 332 waren das im vergangenen Jahr. Das geht aus dem Jahresbericht der Einrichtung hervor.

"Oft gibt es eine Gewaltspirale, die sich über Jahre zieht", erklärt Mitarbeiterin Franziska Loos. Es fange häufig mit Beleidigungen und Bedrohungen an, mit psychischem Missbrauch und Kontrolle. Doch auch Betroffene von massiven Misshandlungen suchen Schutz im Frauenhaus. Wenn sie einen Platz finden.

Frauenhaus Trier ist ständig belegt

Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn die Kapazitäten sind begrenzt. 124 Frauen hat das Frauenhaus Trier im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben nicht sofort aufnehmen können. Diese Frauen mussten warten oder wurden an andere Fachstellen vermittelt.

Das Frauenhaus in Trier Das Frauenhaus Trier bietet seit 1993 Schutz und Hilfe für misshandelte und von Misshandlung bedrohte Frauen mit ihren Kindern. Seitdem hat die Einrichtung 1295 Frauen und 1527 Kindern Zuflucht und Unterstützung geboten. Das Frauenhaus hat sieben Zimmer auf zwei Wohnetagen und bietet Platz für maximal 18 Personen. Die betroffenen Frauen werden von zwei Pädagoginnen und einer Psychologin beraten, die Kinder werden von zwei Erzieherinnen betreut.

Denn in Trier stehen nur sieben Zimmer für maximal 18 Personen zur Verfügung. Und das Frauenhaus ist das einzige in der Region. "Wir bräuchten dringend eine weitere Einrichtung in der Nähe", sagt daher Franziska Loos.

Gleichstellungsbeauftragte fordern Frauenhaus in der Eifel

Diese Überlegung gibt es schon länger. Seit Jahren setzen sich die Gleichstellungsbeauftragten des Eifelkreises, des Vulkaneifelkreises und des Kreises Bernkastel-Wittlich für ein weiteres Frauenhaus in der Eifel ein.

Heute könnte dieses Projekt aber einen entscheidenden Schritt vorankommen. Denn heute entscheidet der Kreistag in Bitburg, ob er das Projekt unterstützen will. Die beiden Nachbarkommunen hatten sich bereits für das Frauenhaus ausgesprochen.

"Der Bedarf ist auf jeden Fall da", sagt Marita Singh, Gleichstellungsbeauftragte des Eifelkreises. 27 Frauen aus der Gegend rund um Bitburg, Wittlich, Daun und Prüm hätten allein im vergangenen Jahr keinen Platz im Frauenhaus Trier bekommen. Und durch Corona hat sich die Lage für viele betroffene Frauen in der Region offenbar verschärft.

Corona führt zu mehr häuslicher Gewalt

Im Jahresbericht des Frauenhauses Trier heißt es dazu: Isolation, finanzielle Probleme und Überforderung hätten zu mehr Gewalt in den Familien geführt. Zudem hätten die Frauen durch die Pandemie weniger Möglichkeiten, aus dem Alltag und somit vor aggressiven Partnern zu fliehen.

Das schlägt sich auch in der Zahl der Notrufe nieder. 2021 waren es rund 40 mehr als noch 2019, im letzten Jahr vor der Pandemie. Nach den ersten Lockdowns sei die Lage sogar noch gravierender gewesen.

Hinzukommt laut Jahresbericht, dass es immer schwieriger wird, Wohnungen für die betroffenen Frauen zu finden. Diese hielten sich daher auch länger im Frauenhaus auf. Die Zimmer seien somit auch länger belegt als früher.

Land gibt erst 2024 Fördergeld

Marita Singh hofft daher, dass der Kreistag nun zugunsten des Frauenhauses in der Eifel entscheidet. Das Familienministerium hatte bereits signalisiert, das Anliegen zu unterstützen.

Fördergeld vom Land soll es für das interkommunale Frauenhaus allerdings erst 2024 geben. Vorher muss zunächst ein Standort gefunden und die Frage der genauen Finanzierung geklärt werden. Beides stehe noch nicht fest, so Singh.

Solange es nur ein Frauenhaus in der Region gibt, bleibt die 0651/74444 die zentrale Notrufnummer, um Hilfe zu bekommen. Erreichbar sind die Mitarbeiter montags bis freitags zwischen 9 und 22 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags zwischen 9 und 12 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.